Retter fokus mod socialpolitikken: Odenseaner vil stå i spidsen for Alternativet

Mette Rahbek er stolt.

Siden hun annoncerede, at hun ønsker at stå i spidsen for Alternativet efter Uffe Elbæk, har den 44-årige odenseaner fået et hav af positive reaktioner.

- Også fra folk jeg ikke kender, og som jeg ikke havde tænkt, ville bakke mig op, fortæller hun.

Men det er ikke det eneste. I en meningsmåling på dr.dk om de nuværende tre formandskandidater, der udover Mette Rahbek tæller politisk ordfører Rasmus Nordquist og Rasmus Foged, der er regionrådsmedlem i Region Midtjylland, har 30 procent peget på Mette Rahbek.

- Jeg er ufatteligt stolt over, at 30 procent har peget på mig. Også selvom jeg godt ved, man skal tage forbehold i den slags meningsmålinger, siger Mette Rahbek.

Kræver ændring

Hvis Mette Rahbek overhovedet skal have en mulighed for at blive den næste politiske leder, kræver det en ændring af partiets vedtægter. Som det er i dag, kan lederen kun vælges blandt partiets folketingsmedlemmer.

- Som det er lige nu, har jeg ingen chance, siger Mette Rahbek.

Derfor glæder hun sig over, at det ser ud til, at vedtægterne bliver ændret på et ekstraordinært landsmøde 13. januar, inden en ny politisk leder skal vælges 1. februar.

- Jeg synes, det modsiger tanken om topstyring. Det er demokrati på højt plan, og jeg tager virkelig hatten af for hovedbestyrelsen, siger Mette Rahbek.

Hvis ændringen bliver gennemført, skal kandidaterne blot have mindst 100 stemmeberettigede stillere bag sig.

Ny politisk leder for Alternativet Stifteren af Alternativet, Uffe Elbæk, trak sig som politisk leder fra partiet 16. december. Indtil videre har tre personer meldt sig som mulige efterfølgere. Det er fynske Mette Rahbek, næstformand Rasmus Nordquist og regionrådsmedlem Rasmus Foged. Ifølge Alternativets nuværende vedtægter er det kun medlemmer af partiets folketingsgruppe, der kan stille op til posten som politisk leder. Det ønsker partiets hovedbestyrelse at lave om på. I stedet vil man gøre det muligt at stille op, hvis mindst 100 stemmeberettigede medlemmer står bag ens kandidatur. Partiet skal tage stilling vedtægtsændringen og fire andre ændringer på et ekstraordinært landsmøde 13. januar. Den næste politiske leder for Alternativet skal vælges på et andet ekstraordinært landsmøde 1. februar. Se mere

Fokus på socialpolitik og ligestilling

Nogle af de vigtigste politiske opgaver er ifølge Mette Rahbek at sætte fokus på socialpolitk og ligestilling. Hun håber, at hun med sit kandidatur kan være med til at sætte fokus og skabe debat.

- Jeg håber, at jeg ved at stille mig ud på kanten og stille mig til rådighed for partiet, kan inspirere andre til at gøre det samme.

Hun mener, at partiet har bevæget sig i den rigtige retning i de seneste seks år. Det er ikke den, hun vil gøre op med. I stedet mener hun, at socialpolitikken er et vigtigt reskab i den grønne omstilling.

- Vi har en meget kort tidshorisont inden for det grønne område. Men hvis den skal støttes af alle dele af befolkningen. Hvis man ikke har socialt eller økonomisk overskud, er det svært at fokusere på den grønne omstilling, siger Mette Rahbek.

Flere kan følge trop

En af de ting, Mette Rahbek har reflekteret over den seneste uge, er, at langt størstedelen af hendes støtter er kvinder. Men i stedet for blot at tage imod støtten, har hun opfordret flere til at følge trop.

- Jeg håber, at flere vil stille op, siger hun og fortsætter:

- Uanset hvad ønsker jeg det bedste for Alternativet. Hvis flere kandidater er det, der skal til få at opnå det, så har jeg det godt med det.

Dersuden har hun også kun rosende ord at sige om sine nuværende modkandidater. Hun mener ikke, det strider imod ønsket om at blive partiets næste politiske leder.

- Rasmus Nordquist er skarp, han er sympatisk, han er empatisk og han har charme. Jeg har stor respekt for ham, siger hun.

Jeg skal lige være med: Du stiller op for at blive formand?

- Forkvinde. Jeg stiller op, fordi jeg ønsker en mere socialpolitisk retning. Det er ikke en tilkendegivelse af, at de andre ikke vil kunne udføre arbejdet. Jeg vil måske lægge kræfterne mere i mine mærkesager, som er socialpolitik og ligestilling.

