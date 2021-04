Rift om sommerhuse: Jan Cederholm solgte sit på tre uger

Andre der også har fået gavn af udviklingen, er ægteparret Christine og Michael Damsgaard, der netop har solgt deres sommerhus i Kerteminde, for at købe et nyt i Nyborg.

- Allerede i januar begyndte det at gå helt vildt stærkt. Der begyndte at komme rigtig mange fremvisninger, og så blev det solgt, siger Christine Damsgaard.

Det tempo er noget, Simon Gavnbo kan genkende.

- Jeg tror, at efterspørgslen efter sommehuse er kendetegnende for hele landet. Det er over det hele, at efterspørgslen er så stor, siger Simon Gavnbo.

Uligheden vokser

Selvom den store interesse for sommerhuse vækker stor glæde hos sælgerne, er der også en bagside af medaljen. Ifølge eksperter har coronakrisen nemlig skabt et formueryk i Danmark.