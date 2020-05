Rift om turisterne: Nu begynder Fyns kamp for at gafle de danske turister

Jeg kan mærke, at folk, der ikke er vant til at komme hos os, har fået øjnene op for de her vandcykler Eva Egebjerg Pasgaards, direktør, Odense Aafart

Nu hvor coronakrisen har sat en foreløbig stopper for udenlandsrejser, skal flere danskere i stedet holde deres ferie hjemme.

Og på grund af manglen på udenlandske turister er der ekstra rift om de danske turister blandt landets turistaktørere.

- Der er ingen tvivl om, at der er mange, som gerne vil i gang med turistsæsonen, siger professor Anne-Mette Hjalager fra Center for Turisme, Innovation og Kultur på Syddansk Universitet.

Én af de aktører, der forsøger at tiltrække danske turister, er Odense Aafart. I forbindelse med coronakrisen har de nemlig måtte genopfinde deres eget koncept.

- Vi har forsøgt med rigtig mange nye tiltag for at tiltrække de lokale, men også for at være klar til sommeren, hvor vi håber, at vi kan tiltrække rigtig mange turister, fortæller Odense Aafarts direktør, Eva Egebjerg Pasgaards.

Tourbåde skiftes ud med vandcykler

En af aafartens tiltag er blandt andet, at de store tourbåde er blevet skiftet ud med de røde vandcykler.

På den måde kan mange af de allerede planlagte arrangementer stadig afholdes bare på en ny måde. Også nye arrangementer som private gin og tonic cruises er kommet til, og kunderne har taget godt i mod det nye koncept, fortæller Eva Egebjerg Pasgaards.

Odense Aafart har omtænkt deres koncept, og benytter nu i højere grad deres vandcykler til events på åen. Foto: Rasmus Rask

- Tiltagene gør meget for vores forretning. Jeg kan mærke, at folk, der ikke er vant til at komme hos os, har fået øjnene op for de her vandcykler. Vi har ramt nogle målgrupper, som vi egentlig ikke ramte før coronakrisen, siger hun og afslutter:

- Det er utroligt vigtigt for os at få fat i danske turister. Ellers står vi til at miste en enorm omsætning.

"Fyn skal det være"

Et andet tiltag på fyn er en fælles kampagne, som har til formå at lokke danske turister til Fyn. Kampagnen går under navnet "Fyn skal det være".

Hvis vi kan tale med én stemme på Fyn, så bliver vi stærkere. Vi skal markere os som øerne, man bare skal besøge Henrik Neelmeyer, formand, Destination Fyn

Bag den fælles fynske kampagne står Destination Fyn, og formand Henriks Neelmeyer kalder kampagnen helt fantastisk.

- Det handler for mig om at gøre det attraktivt for gæster at kommer til Fyn. Vi er nødt til at nytænke. Måske kunne man lade teatret holde åbent eller lade symfoniorkestret spille flere koncerter hen over sommeren, siger Henrik Neelmeyer og fortsætter:

- Hvis vi kan tale med én stemme på Fyn, så bliver vi stærkere. Vi skal markere os som øerne, man bare skal besøge.

Spørger man Anne-Mette Hjalager er det dog ikke kampagner, der får danskerne til at vælge Fyn som sommerens destination. Det, der betyder noget, er en omgangskreds.

- Folk føler sig inspirerede af, hvad deres venner og familie siger om, hvor der er fedt at tage hen. Det er af langt større betydning end en kampagne, siger hun og tilføjer:

- Hvis man kan få sat gang i snakken omkring alle de dejlige steder, som er på Fyn, så skal der nok komme noget aktivitet. Det er bare aktørerene selv, der skal være med til at fortælle den historie.