Rikkes søn blev afvist i børnepsykiatrien: Familien måtte i stedet opsøge privat psykiater

Efter forløbet på Odense Universitetshospital valgte Familien Himmelstrup at opsøge en privat psykiater.

Selvom familien ventede et år på at komme til, var det ventetiden værd.

- Det var et hurtigt forløb, da vi endelig kom igennem. Vi fik en diagnose med det samme. Jeg er glad for, at vi ikke gav op, siger Rikke Agner Himmelstrup.

Rikke Agner Himmelstrup mener ikke, at det er optimalt selv at skulle gå til det private for at få den nødvendige hjælp.

- Jeg synes, det er under al kritik. Der bliver spyttet så mange penge i sundhedssystemet, og det fungerer jo ikke, siger hun.

Lange ventetider kan have store konsekvenser

En af de organisationer, der mærker det øgede pres på børne- og ungdomspsykiatrien, er ADHD-foreningen. I foreningen mener de, det kan have store sundhedsmæssige konsekvenser for de børn og unge, der har brug for hjælp.

- Vi ser, der kommer følgevirkninger, hvis man går med noget, der er hårdt alt for længe. Så ser vi, at der kommer angst, depression eller stresssymptomer, siger Camilla Louise Lydiksen, der er formand for ADHD-foreningen i Odense.

De lange ventetider har også haft konsekvenser for niårige Liam og familien.

- Det har haft kæmpestore konsekvenser, særligt socialt. Han er nærmest ikke i skole længere. Det er en kamp at få ham afsted, og når han endelig kommer afsted, er det kun for en formiddag, siger Rikke Agner Himmelstrup.

Familien Himmelstrup håber, at hjælpen fra det private får Liam et skridt tættere på at komme helt tilbage i skole.

Børn og unge i Region Syddanmark skal vente fire gange så lang tid på at komme til udredning på Børne- og Ungepsykiatrisk Afdeling i Odense.

I 2016 fik børne- og ungdomspsykiatrien i Odense hård kritik for manglende personale.