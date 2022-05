Risiko for dryp inden solskinsfyldt weekend

Der er godt med sol til fynboerne fredag morgen. Få skyer på himlen fra morgenstunden gør, at der er plads til solens stråler, og temperaturen ligger derfor på omkring syv grader.

Senere bevæger termometret sig opad i takt med, at solen får fat, og enkelte steder kan temperaturen nå helt op på 17 grader, men de fleste steder topper den omkring 15.

Vind er der ikke meget af, men til gengæld kan nogen fynboer måske opleve en smule regn fredag.

- I løbet af eftermiddagen er der mulighed eller risiko for, at der kan komme enkelte dryp her og der, men sandsynligheden er ikke særlig stor, siger meteorolog ved TV 2 Vejret Cecilie Hother.

Højt tørkeindeks

Selvom man måske er fint tilfreds med det lune og tørre forårsvejr, så kan det være en god ting, hvis fredagen byder på en lille smule nedbør.

Tørkeindekset ligger nemlig på 9,7 ud af 10 på landsplan, og i løbet af weekenden forventes det at nå helt op på 10.