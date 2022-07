Risiko for lette regnbyger torsdag

Torsdag tager sommervarmen en pause og afløses i stedet af beskedne temperaturer, tiltagende vind og lette regnbyger.

Allerede onsdag blæste det en del, og den vind bliver kun kraftigere i løbet af torsdagen.

Samtidig er der risiko for enkelte, lette byger, der bevæger sig ind over landet i løbet af dagen.

- Bygerne er hurtigt overstået og ikke kraftige, forsikrer TV 2 Vejrets vært Sara Maria Mærkedal, der i samme omgang lover, at det mest vil holde tørt torsdag.

Temperaturerne begynder omkring 14-15 grader, og nogle steder i landet lander man nok lige i underkanten af beskedne 20 grader, hvor temperaturen bliver højest.

Selvom temperaturene dykker, og der kommer en smule regn, er landets tørkeindeks fortsat tårnhøjt. Se, hvor højt det er i din kommune og få gode råd til at undgå at starte en brand, du risikerer at få en bøde for.