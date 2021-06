Risiko for lokale skybrud: Varm og våd søndag venter på Fyn

Koldfront

Den massive varme, vi har oplevet de seneste dage, begynder at synge på sidst vers, når en koldfront i løbet af søndag bevæger sig ind over Danmark fra sydvest.

Denne kamp mellem koldere luft og den eksisterende varme kommer ikke til at gå stille for sig, og både TV 2 Vejret og DMI forventer både torden og masser af regn i takt med, at fronten bevæger sig hen over landet.

Temperaturen vil dog stadig ligge på en 20 til 24 grader over det meste af Fyn.

Regnen fortsætter mandag, hvor temperaturen også tager et dyk sammenlignet med de seneste dage. Næste uges første dage forventer TV 2 Vejret vil give omkring 17-18 graders varme på Fyn, og bortset fra mandag bliver det tørt med en del skyer.