Risiko for skybrud: Masser af regn på vej til Fyn

TV 2 Vejret har udsendt et varsel for skybrud og torden. Det gælder onsdag fra klokken 14 til 20 på Fyn og i Syd- og Sønderjylland, hvor fronter fra Nordsøen vil nå ind over den sydlige del af landet.

Massivt regnvejr på vej mod Fyn

Selv om det ikke er sikkert, at der kommer så mange skybrud i området, kan der flere steder være silende regn.

Til gengæld er det især torsdag og fredag, at alle fynboer kan forvente vedvarende regn.

- Torsdag kommer der en hel del byger, men der bliver også plads til tørvejr og lidt sol, men det er en hård vind, der kommer fra øst, så det vil smage mere af efterår end sensommer, siger Ellen Nybo.

- Natten mellem torsdag og fredag trækker et større regnvejr op fra en sydlig retning, så de fleste vil stå op til regnvejr, og det vil regne en stor del af dagen og være blæsende, fortsætter hun.

En hel måneds regn

I løbet af de næste dage kan der komme op mod 70 millimeter regn på Fyn. Det svarer til en hel måneds regn, men det er formentlig tiltrængt flere steder, fordi tørkeindekset er på sit højeste og ligger på 9,5.

Temperaturerne når op mellem 20 og 21 grader, når det er lunest, men når regnen sætter ind falder temperaturen til 15 til 17 grader.

Dermed er sommervarmen ved at være ovre. I løbet af sommeren er der dog blevet slået flere vejrrekorder på Fyn, blandt andet den varmeste dag nogensinde målt på Fyn.