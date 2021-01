Risiko for isglatte veje på Fyn

TV 2 Vejret melder om risiko for isglatte veje, især i morgentimerne lørdag.

- Der kan være frysende våde vejbaner derude, siger Lone Seir fra TV 2 Vejret.

Ifølge Vejdirektoratet gælder det blandt andet i Odense, Nyborg, Faaborg-Midtfyn og på Nordfyn.

Mulighed for sol

Det kolde vejr betyder også, at der er mulighed for at se januarsolen lørdag.

- Det ser ud til at blive en dag, hvor der kortvarigt fra morgenstunden måske er lidt solskin, men skyerne lukker til, siger Lone Seir.

Det betyder, at det efterhånden bliver en skyet dag, hvor det ser ud til at holde tørvejr.

Meldinger om isglatte veje lørdag morgen. Foto: Vejdirektoratet

Måske sne på vej

Temperaturen vil nå op på to-tre grader, når skyerne lukker til og holder på varmen.

- De kommende dage bliver også med mulighed for solskin, formentlig med lidt større chancer end det, vi får lørdag, siger Lone Seir.

- Det ser ud til at holde mest tørt. Der kan være nogle ganske få byger, måske med lidt hvidt i, fordi vi kommer under frysepunktet om natten, forudser Lone Seir om de kommende dage.