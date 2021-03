Risiko for morgentåge - men solen får magten onsdag

Nattefrosten holder fast endnu, og onsdag morgen vil termometret vise temperaturer lige omkring eller under frysepunktet.

Da der samtidig næsten ingen vind vil være, betyder det, at der er gode betingelser for, at der igen kan blive skabt morgentåge med nedsat sigtbarhed for de fleste. Nogle kan måske endda også opleve at skulle skrabe is af bilens forrude.

Læs også Se tallene: Så mange har søgt ind på de fynske gymnasier

Et par timer op ad formiddagen vil forårssolen dog være så stærk, at tågen opløses.

- Og dermed venter en dag, som byder på perioder med sol. Der vil også være nogle skyer og et termometer, der kan komme op på fem-seks grader. Så relativ kold luft, men også flot, klart og tørt vejr, fortæller TV 2 Vejrets Ellen Nybo.

Den solrige vejrtype fortsætter de næste mange dage frem til lørdag. Derefter bliver det endnu engang mere ustadigt.