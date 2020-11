Risiko for smitte: Coronavirus lukker byrådsmøder

Normalt er der offentlig adgang til møderne i byråd og kommunalbestyrelserne, men på grund af risikoen for coronasmitte har flere fynske byråd og kommunalbestyrelser valgt at lukke møderne eller gøre dem virtuelle.

- Vi afholder virtuelle møder i kommunalbestyrelsen. Selvom vi som politikere er undtaget, så har vi alligevel valgt at følge de begrænsninger, der er i forsamlingsforbuddet. Det betyder, at de 25 kommunalbestyrelsesmedlemmer mødes virtuelt, mens vores udvalgsmøder på syv personer mødes fysisk, det forklarer borgmester i Nordfyns Kommune Morten Andersen (V).

Andre kommuner på Fyn har valgt at fastholde de fysiske møder, men har begrænset antallet af personer, der er til stede i lokalet, hvor politikerne holder møder.

Mundbind på Langeland

I Odense Kommune fastholder politikerne de fysiske møder, men der må ikke længere være embedsmænd, tilhørere eller presse til stede i lokalet. I stedet kan interesserede følge byrådsmødet ved at se det streamet på nettet.

Sådan afholder de fynske kommuner byråds- og kommunalbestyrelsesmøder Assens Kommune: Har ikke taget stilling endnu. Faaborg-Midtfyn Kommune: Virtuelle møder der streames. Svendborg Kommune: Fysiske møder med begrænset antal tilhørere Langeland Kommune: Fysiske møder med begrænset antal tilhørere. Krav om mundbind. Ærø Kommune: Har ikke taget stilling endnu. Nyborg Kommune: Virtuelle møder der streames. Kerteminde Kommune: Tager stilling fra møde til møde. Alle modeller har været brugt. Odense Kommune: Fysiske møder uden tilhørere, embedsmænd eller presse tilstede. Middelfart Kommune: Fysiske møder med begrænset antal tilhørere i separat lokale. Nordfyns Kommune: Virtuelle møder der streames. Se mere

I Langeland Kommune fastholder politikerne at mødes fysisk. Og der må også været et begrænset antal tilhørere i lokalet. Udover afstand og masser af håndsprit skal alle også have et mundbind på, indtil de finder deres plads og får sat sig ned.

Melodien der blev væk

Ifølge reglerne er det borgmesteren, der beslutter, hvordan møderne i kommunalbestyrelse og byråd skal afvikles. I Svendborg Kommune bliver byrådsmøderne foreløbigt afviklet fysisk.

Der må dog kun være maksimalt 15 tilhørere til møderne.

- Det er den nemmeste måde at lave politik, hvis vi også kan se hinanden i øjnene. Men jeg er bevidst om, at det kan ende virtuelt, hvis situationen kræver det. Det er lidt paradoksalt, at vores smittetal i Svendborg er et af de laveste i hele Danmark, men det kan ændre selvfølgelig ændre sig, og så kan beslutningen om, hvordan vi holder byrådsmøder også ændre sig, siger borgmester Bo Hansen (S).

Udover at have ændret på formen på kommunalbestyrelses- og byrådsmøderne har flere kommuner også valgt at droppe fællessangen forud for møderne.