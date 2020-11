Risiko for tåge mandag morgen: Dagen byder på en hel del sol

Efter at søndag morgen bød på frostvejr, ser det ifølge TV 2 Vejrets Ellen Nybo ud til, at fynboerne igen får plusgrader mandag.

- Det skyldes blandt andet, at der trækker en del skyer ind over i løbet af aftenen og natten, og de skyer kan også have noget tåge med sig, siger Ellen Nybo.

Mandag morgen kan der derfor ifølge vejrværten være riskiko for tåge flere steder.

- Derfor skal man være opmærksom, hvis man skal tidligt afsted, da det i morgentrafikken kan give nogle gener, siger Ellen Nybo.

I løbet af morgen- og formiddagstimerne skulle tågen lette, og så er der plads til en pæn mandag med en hel del sol og temperaturer, der kommer op på 8 til 9 grader. Vinden bliver svag til jævn.

- Det holder vi faktisk i den kommende uge. Tirsdag og onsdag er dage, hvor det er mest overskyet, ikke meget plads til sol, men holder tørt. Torsdag kunne godt ligne, at der kom en hel del byger, inden det ser tørt ud igen.