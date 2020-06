Rival melder OB ude af nedrykningskampen

OB vandt mandag aften med 2-1 ude over Lyngby i Superligaen og har dermed seks point ned til netop Lyngby og Sønderjyske med tre runder tilbage af nedrykningsspillets pulje 1.

Dermed behøver OB ikke længere at bekymre sig om nedrykning, vurderer Lyngbys træner Christian Nielsen.

- Der er ingen tvivl om, at OB er ude af nedrykningskampen. Vi skulle have slået dem i denne kamp, hvis de skulle være en del af det, så nu er det os og Sønderjyske, det handler om, siger Lyngby-træneren.

- Det eneste, vi skal sørge for nu, er at stå i en situation i sidste kamp hjemme mod Sønderjyske og selv kunne afgøre det.

- Vi skal sørge for, at de ikke løber fra os i de næste kampe. Drømmescenariet er nu at stå med en finale på hjemmebane i sidste runde.

OB-træner Jakob Michelsen er modsat sin kollega i Lyngby ikke klar til at erklære overlevelse som en sikret målsætning.

Michelsen, hvis OB-hold møder Lyngby igen i næste runde og med en sejr endegyldigt kan sikre sig overlevelse, ved dog godt, at mandagens sejr var uhyre vigtig.

- Det ser rigtig godt ud, men vi tager én kamp ad gangen, og jeg vil ikke sælge skindet, før bjørnen er skudt.

- Det er stærkt at tage herover og vinde i Lyngby for første gang i 12 år, og det skal være muligt også at slå dem på hjemmebane.

OB tog sejren på trods af, at holdet måtte undvære en lang række profiler.

Michelsen roser sit mandskab for at løfte opgaven uden flere bærende kræfter og dermed at have rejst sig bare en uge efter, at OB led et pinligt 0-6-nederlag til bundproppen Silkeborg.

- Det er stærkt at slå tilbage efter sidste mandags grimme oplevelse. Det er i modgang, man skal vise sit sande jeg, og jeg har kæmpe respekt for truppen efter det nederlag, hvor vi fik en masse fortjente tæsk.

- Jeg må rose de spillere, som nu har spillet tre kampe på en uge, for jeg har trukket store veksler på mange af de samme spillere.

- Det viser lidt om det sammenhold, der er i truppen. Der er ingen, der har kastet håndklædet i ringen. Alle arbejder stenhårdt, siger Michelsen.