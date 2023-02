Robot blander medicinen: Nu har Kathrine mere tid til patienterne

Står for 90 procent af al medicin

Hun vurderer, at robotten i dag står for at dosere og pakke cirka 90 procent af al medicin på afdelingen.

Det er stadig kun ganske få afdelinger på OUH, der benytter sig af medicinrobotten. Men på Nyt OUH skal systemet rulles ud på alle afdelinger.

Det giver god mening for Kathrine Smedegaard.

- Mange dage har vi rigtig travlt. Så foretrækker jeg jo ikke at stå ude i medicinrummet og dosere piller. Så vil jeg hellere lave noget patientnært i stedet. Jeg er ikke blevet sygeplejerske for at stå med piller og dosere dem. Jeg blev sygeplejerske for at være sammen med patienterne.

Nyt OUH åbner tidligst i efteråret 2025. Årsagen er ifølge den ansvarlige politiker i regionen en kombination af krig, corona og inflation.