Robot skal coronasikre klasselokaler på odenseansk skole

Den ligner mest af alt et omvandrende solarium.

Knap to meter i højden og med lysstofrør, der er i stand til at sende UV-lys ud med en bølgelængde på lige præcis 254 nanometer.

Sådan ser Abildgårdskolens nye bekendtskab ud.

Robotten er fynske UVD Robots opfindelse, og den bliver allerede brugt rundt omkring i verden som supplement til rengøring på hospitaler.

Nu tages den også i brug på den odenseanske skole.

- Det er ikke tilfældigt. Byrådet har besluttet, at skolen skal være verdens bedste robotskole i verdens bedste robotby, siger Susanne Crawley Larsen (Rad V. ), der er børn- og ungerådmand i Odense Kommune.

I budgetforliget for 2021 har byrådet afsat 25 millioner kroner til at skabe "verdens bedste robotskole" på Abildgårdskolen.

Vil give skolen noget ekstra

Kommunen besluttede i foråret at sammenlægge H.C. Andersen Skolen og Abildgårdskolen på Abildgårdskolens matrikel.

- Det er naturligt, at når vi er meget stærke på robotter i Odense, så er det også noget, vi vil give skolen i Vollsmose, som jo skal have en ny start næste sommer, siger Susanne Crawley Larsen.

Direktør i UVD Robots Per Juul Nielsen er også glad for den nye forsøgsordning

- Det er første gang, vi prøver det på systematisk vis på en skole. Så det er vi rigtig spændte på. Vi ved, at det virker på hospitaler fordelt over hele verden. Så vi ved, at det virker i de miljøer, men en skole er jo et noget anderledes miljø med en masse små børn og så videre, siger han.

Robotten fungerer ved at udsende et kraftigt UV-lys, som dræber coronavirus på overflader med over 99,99 procent sikkerhed. Den fungerer dog ikke som et alternativ til almindelig rengøring, men derimod et supplement.

Lysbehandlingen, der dræber vira, kan ikke trænge igennem for eksempel madrester eller andet snavs, der kan være i et klasselokale, så derfor er den almindelige rengøring stadig vigtig.

- Ved at vi får gode erfaringer på et sted som det her, kan vi jo drage de erfaringer ind i mange andre områder, siger Per Juul Nielsen.

Nysgerrige blikke

Den nye robot har allerede tiltrukket sig opmærksomhed fra eleverne på Abildgårdskolen, fortæller skoleleder Allan Feldskou.

- Nu er det første gang, vi prøver at have en robot på den her skole. Det kunne jeg mærke i morges. Da eleverne mødte ind ti minutter i otte, stod de allerede klar ude foran vinduerne og holdt øje med, hvad der skete herinde, siger han.

Udover, at robotten skal være med til at højne rengøringsstandarden på skolen, regner han også med, at den kan indgå i undervisningen på forskellige måder.

- Der er rigtig mange spændende spørgsmål, som børnene stiller os (om robotten red.), og det tænker jeg, at vi skal være i stand til at bruge i undervisningen.

- Selvfølgelig peger det i retning af naturfag og fysik, kemi og biologi, men jo egentlig også de mere filosofiske samtaler om, hvad vil det egentlig sige, at der er rent, fordi denne her dræber bakterier og vira?