Robotter indtager byggepladsen: Håndværkere er skeptiske

Robotter er klar til at overtage flere og flere opgaver - og nu rykker robotterne også ind på de fynske byggepladser.

For byggebranchen trænger til at blive mere effektiv, mener Peter Nikolajsen, der er uddannet tømrer, men er gået ind i robotbranchen med firmaet Kobots i Odense.

Derfor lancerer Kobots i næste uge en stemmestyret robot ved navn Amigo. Den kan hjælpe med at skære gips-plader til - for eksempel når en lejlighed skal renoveres.

- Det er en kollega, det er en kammerat, det er en makker, man har med på arbejde. Vel at mærke en makker, der klarer alle de tunge, trælse og opslidende opgaver, siger han.

Mødt med skepsis

Ifølge en undersøgelse har ny teknologi potentiale til at erstatte 68 procent af den tid, som en håndværker bruger på sit arbejde.

Målet er at sælge 200 robotter det første år. Samtidig har det fynske firma Kobots to nye byggerobotter på vej, som ventes lanceret her i 2020.

Men forslaget om en robot som arbejdskammerat bliver mødt med skepsis hos håndværkerne.

- Selvfølgelig er man lidt nervøs for, at det erstatter vores arbejde, så i stedet for at der skal gå to tømrere og lave en væg, kan man måske nøjes med én tømrer og én maskine. Så det er da lidt ærgerligt, siger Jakob Blåsvær Rasmussen, der er tømrer hos S. Guldfeldt Nielsen.

Vil ikke erstatte håndværkere

Det er dog ikke planen, at robotterne skal tage arbejdet ud af hænderne på håndværkerne, men blot være en hjælp, fortæller Peter Nikolajsen.

- Vi prøver ikke at erstatte håndværkeren, vi prøver at give ham et stykke værktøj, han ikke kan undvære, når han først har prøvet det, siger han.

Og spørger man Kristian Bork, der er civilingeniør og forretningsudvikler hos Fyn Byg, så er der da heller ingen vej udenom robotternes indtog på byggepladser.

- De kommer sivende ind i branchen på mange forskellige områder, så vi skal have gjort byggebranchen klar til at tage imod dem, siger han.

- Fancy, smarte og moderne

Indtil videre bliver pladerne dog skåret i hånden med kniv, og tømreren Jakob Blåsvær Rasmussen medgiver, at robotterne også lyder ”fancy, smarte og moderne”.

- Så længe den ikke erstatter vores arbejde, synes jeg, det er fint, siger han.