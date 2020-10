Robotvirksomhed går forrest: Flere erhvervsklynger lander på Fyn

I forvejen er Odense kendt for at lægge plads til store dele af den danske robotindustri, og snart bliver positionen udbygget, når tre nye erhvervsklynger kommer til at have forankring på Fyn.

Det kom frem torsdag, da uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen (S), udpegede 14 nye nationale erhvervsklynger i et forsøg på at forenkle erhvervsfremmesystemet.

Læs også Kommune vinder anerkendt pris: Årslev skal gøres moderne og bæredygtig

På Fyn kommer to af klyngerne til at ligge placeret i Svendborg og Odense som resultatet af længere tids målrettet arbejde. Det fortæller formand for Erhvervshus Fyn, Kenneth Muus (V), i en pressemeddelelse.

- Det er resultatet af den fælles fynske indsats, vi har stået sammen om i Erhvervshus Fyn.

- Fyns stærke position i de nye klynger skal bidrage til at accelerere væksten og innovationen i fynske virksomheder inden for de nationale styrkepositioner. Og det er godt for Fyn, fordi det er med til at fremtidssikre vores erhvervsliv og vores arbejdspladser, siger han.

Udover robotter, det maritime og byggeri forventes det også, at der vil være stærk repræsentation på Fyn inden for miljøteknologi, fødevarer og velfærdsteknologi.

Fynsk robotvirksomhed i spidsen

I perioden 2021-2024 skal de nye klynger skabe samarbejder mellem forskere og virksomheder og få mere innovation ud i samfundet.

I Odense kommer virksomheden Odense Robotics til at stå i spidsen for den nationale klynge inden for robot, droner og automation. Klyngen skal være med til at sætte gang i væksten og innovationen blandt landets cirka 400 robot-, automations- og dronevirksomheder.

Læs også Projekt til 600 millioner: Fynsk virksomhed skal stå i spidsen for ny OUH-afdeling

- Med Odense som omdrejningspunkt og med stærke samarbejdspartnere som SDU og aktører mange andre steder i landet kan den nationale klynge bidrage til, at vores robotvirksomheder, og vores stadig flere dronevirksomheder, fortsat skaber arbejdspladser og vækst, siger borgmester i Odense, Peter Rahbæk Juel (A).

Svendborg på landkortet

Den nationale klynge for maritime erhverv og logistik kommer til at ligge i Svendborg med virksomheden MARLOG som frontfigur.

Her skal arbejdet sætte skub i udviklingen af den maritime sektor inden for områder som bæredygtig skibsfart. Samtidig håber man lokalt, at det vil åbne mulighederne for at samarbejde med virksomheder i andre dele af landet.

- Med tiltaget sikrer vi, at den maritime branche på Fyn får tilbudt værdifulde udviklingsmuligheder og adgang til nye nationale samarbejder, siger Bo Hansen (A), borgmester i Svendborg Kommune.

Læs også Fynsk cannabis godkendt til salg i Europa

Fremover vil den maritime klyngeindsats på Fyn fortsætte med at tage udgangspunkt i lokationer på Svendborg Havn og Lindø.

De nye nationale klynger træder i kraft fra 1. januar 2021.