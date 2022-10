Rød blok er tæt på flertal i Folketinget i Voxmeter-måling

Det er tæt på, at rød blok kan mønstre et flertal i den seneste politiske meningsmåling, som analyseinstituttet Voxmeter har foretaget for Ritzau.

I fredagens måling står rød blok til at få 88 mandater, mens blå blok får 81 mandater.

Lars Løkke Rasmussens Moderaterne står med 3,3 procents opbakning og seks mandater stadig til en rolle, hvor han måske vil kunne indtage en position som kongemager i dansk politik.

Det hører med til historien, at der er en statistisk usikkerhed på 3,0 procentpoint for både rød og blå blok i meningsmålingen. Det er den første fra Voxmeter, siden statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag udskrev folketingsvalg.

Netop Socialdemokratiet står stærkt i målingen med 27,5 procent af stemmerne. Venstre er næststørst med 14,6 procent.

Herefter følger De Konservative med 11,4 procent og SF med 8,3 procent. Danmarksdemokraterne falder til 7,9 procents opbakning fra de 1094 adspurgte i målingen.

Målingen fra Voxmeter er foretaget i perioden 3. oktober til og med 6. oktober blandt repræsentativt udvalgte personer over 18 år.

Bemærkelsesværdigt er det, at Dansk Folkeparti med 1,7 procent af stemmerne står til ikke at klare spærregrænsen på to procent, og at Liberal Alliance står til mere fremgang med en opbakning på 5,6 procent.

Partier som Alternativet, Kristendemokraterne og Frie Grønne ser med opbakning fra henholdsvis 1,2 procent, 0,8 procent og 0,3 procent ud til at skulle kæmpe hårdt for at komme over spærregrænsen.

De Radikale, der med mistillid til regeringen udløste valgudskrivelsen otte måneder før udløbet af valgperioden, står til 5,4 procent. Det er markant mindre end ved det seneste folketingsvalg i 2019.

I alt står rød blok til 49,8 procent af stemmerne og blå blok til 46,7 procent i fredagens måling fra Voxmeter.

Selv hvis rød blok skulle opnå et flertal på 90 mandater i Folketinget - Grønland og Færøerne har to mandater hver - er det langt fra ensbetydende med, at Mette Frederiksen automatisk kan fortsætte som statsminister.

De Radikale har blankt afvist at lade den socialdemokratiske etpartiregering fortsætte, sådan som det ellers længe har været Mette Frederiksens førsteprioritet.

Omvendt har statsministeren slået syv kors for sig ved udsigten til at indgå i en regering kun med De Radikale som partner.

Ved valgudskrivelsen ændrede statsministeren sin hidtidige andenprioritet, en bred regering hen over midten, til at være førsteprioritet for Socialdemokratiet.

Også Moderaterne og De Radikale ønsker en bred regering.

