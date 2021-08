Rødglødende sygeplejerske: - Det kommer til at gå ud over patienterne

Mette Juul Løvendahl forudser, at et lovindgreb vil få konsekvenser for sundhedssystemet og patienterne.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det vil have stor betydning. Mange af mine kollegaer siger deres stillinger op. Nogle planlægger at tage til Norge, arbejde i det private eller finde et andet arbejde, hvor man kan tjene en fair en løn. En bedre løn, end sygeplejersker. Hver måned kommer de jo også med skemaer, hvor man skal have udfyldt ekstra timer, og det begynder folk jo bare at sige nej til nu, siger hun og fortsætter:

- Det kommer til at gå ud over patienterne, og det er politikernes skyld. Jeg er blevet kaldt egoistisk, grådig og ynkelig, og man har prøver at rette det imod mig, men det er klart, at jeg må sige fra, når der er folk, der byder mig noget, jeg ikke vil acceptere det. Det her er ikke min skyld. Det vil gå ud over patienterne, når man arbejder med mennesker.