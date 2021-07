Røg og tyggetobak bliver forbudt for alle elever

Når eleverne på landets gymnasier og erhvervsskoler møder efter ferien, så er det slut med at tænde en cigaret, dampe på e-cigaretten eller lægge et stykke snus op under læben.

Røgfri skoletid bliver et lovkrav fra 31. juli, og det vil gælde alle nikotinprodukter - både på skolens område og uden for matriklen.

I Kræftens Bekæmpelse siger projektchef i tobaksforebyggelse Niels Them Kjær, at han er sikker på, at det efterhånden bliver en selvfølge ikke at ryge på ungdomsuddannelserne.

- Det er ofte i overgangen fra folkeskolen, at mange begynder. De nye årgange er vant til rygeforbuddet fra folkeskolen, så for dem bliver det naturligt at lade være.

Nyborg var først

Selv om loven først træder i kraft denne sommer, er 106 skoler allerede i gang - det svarer til cirka hver tredje ungdomsuddannelsesinstitution.

Nyborg Gymnasium var det første med et forbud. Det kom for tre år siden, og i begyndelsen var det op ad bakke, siger rektor Henrik Stokholm.

- Fordi vi var de første, skulle vi begynde fra scratch. Vi skulle finde ud af, hvordan vi kunne give eleverne et incitament til at lade være, og hvordan vi skulle sanktionere dem, hvis de alligevel gjorde det.