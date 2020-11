Aflyste afgange: Røg ombord på færge skyldtes læk i maskinen

Selvom røg i maskinrummet og haveri til søs kan udvikle sig dramatisk, foregik det ganske fredeligt, da ÆrøXpressen søndag aften måtte kaste anker på grund af en pludselig røgudvikling.

- Der var ingen panik, for der var ikke grund til panik, siger direktør for ÆrøXpressen, Boye Kromann.

Færgen var sejlet fra Rudkøbing klokken 19.20 og lå syd for Strynø, da røgudvikling i færgens motorrum satte en midlertidig stopper for overfarten.

- Det var en lækage på et olierør, som var kommet i berøring med et varmt udstødningsrør, som så satte gang i røgudviklingen, siger Boye Kromann og fortsætter:

- Som sagen var, var det mest sikkert at stoppe motoren og ligge for anker.

Derfor blev der kastet anker, mens færgens 28 passagerer og tre besætningsmedlemmer måtte vente på en slæbebåd fra Svendborg, og på den måde kom færgeturen til at tage næsten fire timere længere end forventet.

Færgen skulle have været i havn klokken 20.10, men nåede først ind kort inden midnat.

Ingen panik

Ifølge direktør Boye Kromann, som var i kontakt med besætningen både undervejs og efter sejlturen, forløb det hele stille og roligt på trods af den uheldige situation.

- Det var et haveri, og det var uheldigt, men alt er gjort, som det skulle, siger han.

Nu ligger færgen i havn, mens årsagen til røgudviklingen undersøges nærmere. Derfor er afgangene aflyst mandag formiddag og middag.

- Årsagen er det for tidligt at sige noget om, for selvom vi ved, hvor det er, ved vi ikke, hvad det skyldes, siger Boye Kromann.

Der er risiko for, at flere afgange kan blive aflyst. Alle, der har booket, får direkte besked fra ÆrøXpressen.

