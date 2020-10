Rokade hos De Radikale: Rasmus Helveg Petersen bliver ny transportordfører

Fynskvalgte Rasmus Helveg Petersen bliver ny transportordfører for De Radikale.

Det sker i en større rokade, hvor Andreas Steenberg og Sofie Carsten Nielsen kommer til at udgøre De Radikales nye gruppeledelse efter de seneste ugers krise.

Rasmus Helveg Petersen sad i forvejen i Transportudvalget og er desuden partiets familieordfører, fiskeriordfører, landdistrikts- og øordfører samt socialordfører.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) oplyser til TV 2 Fyn, at han allerede onsdag mødes med Rasmus Helveg Petersen.

Krisen i De Radikale begyndte med, at den daværende politiske leder, Morten Østergaard, måtte gå af for knap to uger siden efter dårlig håndtering af en sag, hvor han havde krænket partikollegaen Lotte Rod.

Dernæst blev den nyvalgte leder - Sofie Carsten Nielsen - beskyldt for at have dækket over krænkelsessager i partiet, som også var blevet begået af Østergaard.

