Rolig nat på de fynske veje: Autohjælp er overrasket over, hvor lidt der har været at lave

De seneste dage har sneen givet udfordringer i den fynske trafik. Voldsom blæst har fået sne til at fyge og samle sig i store snedriver.

Og selvom kommunerne har gjort alt for at holde vejene farbare, så skabte snefygningen altså både glat føre og en del uheld natten til mandag og dagen igennem.

Men natten til tirsdag har været helt anderledes.

- Jeg er lidt overrasket over, at vi ikke har haft mere at lave. Vi har været ude til et par fritrækninger og noget starthjælp, fortæller Anette Bjørn Juncher, der er vagtcentralchef hos SOS Dansk Autohjælp.

Der er i alt tale om seks udrykninger på Fyn - 30 sager i hele landet. Natten til mandag var SOS Dansk Autohjælp ude at hjælpe borgere hele 200 gange på grund af sneen.

Netop det voldsomme vejr og de mange uheld fik også politi og meterologer til flere steder at advare mod at bevæge sig udenfor, medmindre det var nødvendigt.

- Det virker til, at har folk har lyttet til advarslerne om at holde sig indenfor, siger Anette Bjørn Juncher.

Forventer mere at lave

Anette Bjørn Juncher forventer dog, at tirsdag morgen bliver en del mere travl end natten.

- Vi kommer til at få mere at lave, når morgentrafikken starter og folk skal afsted på arbejde, fortæller vagtcentralchefen.

Og noget tyder på, at hun får ret. Vejdirektoratet meldte tidligt tirsdag morgen om et uheld på Svendborgmotorvejen mellem Kirkeby og Kværndrup. Her var flere biler involveret i et uheld, der betød, at kun ét spor var farbart i retning mod Odense.

DMI har varslet, at snefygningen vil vare til onsdag. Så pas på i trafikken, når du bevæger dig afsted.