Romkuglekongen fra Nørre Aaby har ikke længere Danmarks bedste romkugler

Og efter fire års massiv succes, forventer han ikke, at alle bageriets trofaste kunder strømmer til Seest for at få fingrene i afløseren.



- Jeg håber, at han kommer til at ride på samme succesbølge, som vi gjorde, men med et nyt kundeklientel. Det kommer an på, hvad han vil lægge i det, for vi satsede alt på det, siger Sebastian Bjørn Bak Mathiassen.