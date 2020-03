Ros fra politiet: - Fynboerne håndterer det hele rigtig fint

I lige knap en uge har vi som borgere ikke måtte samle os mere end ti personer. Siden det blev et forbud og ikke et påbud, har det også givet mulighed for, at politiet kunne svinge bødeblokken.

Jeg vil ikke engang sige, at folk kun håndterer det okay, jeg vil sige, at det går rigtig, rigtig fint, Lars Thede, vagtchef, Fyns Politi

Flere myndighedspersoner, blandt andet rigspolitichef Thorkild Fogde, udtrykte op til weekenden, at det for nogen måske ville være ekstra svært at efterleve forbuddet, siden solen endelig er begyndt at give forårsfornemmelser, men ifølge vagtchefen ved Fyns Politi går det fint på Fyn.

Endda rigtig fint.

- Stor ros til folk. Jeg synes, de tackler det godt. Jeg vil ikke engang sige, at folk kun håndterer det okay, jeg vil sige, at det går rigtig, rigtig fint, siger vagtchef Lars Thede.

Mange bekymrede borgere ringer

Fyns Politi oplever til gengæld, at en del bekymrede borgere ringer ind og fortæller om forsamlinger i det offentlige rum.

- Vi har været mange forskellige steder. Indtil videre er der ikke nogen af anmeldelserne, som har holdt vand. I et øjebliksbillede er der måske for mange, og så har det ændret sig, når vi er kommet, siger Lars Thede og fortsætter:

- Det er jo også sådan, det skal være, at hvis man opdager, at man er for mange, så spreder man sig, siger han.

Han forstår godt, at familier eksempelvis insisterer på at gå ture sammen, men at man så skal huske at holde afstand til folk. Der er heller aldrig kun ti mennesker Kongens Have, siger han.

- Og hvornår er for mange for mange på et område? Der kan i princippet godt være 100 mennesker i eksempelvis et varehus, hvis kvadratmeterne er til det. Forudsat at der i runde tal er fire kvadratmeter per person. Men lad nu fornuften råde, inden det bliver anderledes, og at nogen bestemmer sig for, at det ikke går længere, siger Lars Thede.

Fyns Politi har kørt ud til flere af de forsamlinger, som bekymrede borgere har ringet ind om. Det kan for eksempel være på boldbaner, hvor de møder borgerne. Når de gør det, har de ingen behov for at forklare reglerne.

- Når vi snakker med dem, så kender de godt reglerne. Det lader til, at folk er helt med på, hvad reglerne er, siger Lars Thede.

Vi kommer efter dem, der bevidst bryder forbuddet

Lars Thede er overordnet set glad for den måde, fynboerne har håndteret situationen.

- Det er en svær situation, vi står i. Folk efterlever reglerne efter bedste evne. De gør det flot. Det er helt klart vores indtryk, at folk gør hvad de kan, siger Lars Thede.

Der har dog været episoder, hvor politiet har været nødsaget til at svinge bødeblokken. I weekenden blev det blandt andet til tre omgange med bødeblokken til værtshuse, der valgte at holde åbent trods forbuddet.

- Dem, der bevidst bryder forbuddet, dem vil vi komme efter i det omfang, vi overhovedet kan, understreger vagtchefen.