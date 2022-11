Rosa Eriksen forventer at få ny arbejdsplads: - Jeg er simpelthen så sindssygt taknemmelig

Rosa Eriksen ser ud til at stryge ind i Folketinget for det bare fem måneder gamle parti Moderaterne med Lars Løkke i spidsen.

- Jeg er simpelthen så sindssygt taknemmelig for alle de danskere, der har taget det her projekt til sig, og især fynboerne som virkelig har taget det til sig, siger hun.



Glæden var da heller ikke til at tage fejl af hos den fynske kandidat.

- Vi havde ikke forestillet os det her for to måneder siden.

Partiet med Lars Løkke i spidsen har på Fyn fået tæt på 31.000 stemmer, og bliver dermed det tredje største parti i storkredsen.

Kæphøj på væddeløbsbanen

Allerede tidligt på aftenen var der stor selvsikkerhed at spore hos fynske H.C. Wulff, der fejrer valgaftenen på væddeløbsbanen i Odense.

- 16 mandater. Så ligger vi til to på Fyn, siger H.C. Wulff, da han ser prognosen for, hvordan valget er gået, siger han.

Han er næsten sikker på, at ét af de to mandater vil gå til ham, og at Christiansborg skal være hans nye arbejdsplads.



- Ja. Det er der en rigtig god chance for. Jeg har fået mange beskeder fra folk i Svendborg, der har stemt på mig. Jeg har en virkelig god mavefornemmelse, siger han.

De personlige stemmer er onsdag morgen ved at blive talt op, og det vil i løbet af dagen vise sig, om det bliver Rosa Eriksen, H.C. Wulff, begge eller ingen af de to, der fremover får en plads i Folketinget.

Kongemageren faldt

Partiet havde håbet på, at de afgørende mandater for et politisk flertal ville ligge hos dem. Deres ønske er at kunne være med til at danne en bred regering hen over midten.

- Bare der er balance mellem blokkene, så er jeg glad, sagde H.C. Wulff tidligt på aftenen om prognoserne for valget, hvor det så ud til at være dødt løb mellem rød og blå blok, så moderaternes mandater var afgørende.

Han fortæller at partiet har været bange for, at rød blok har skulle kunne danne regering alene, fordi det så ikke ville blive en bred regering over midten.

Efter alle stemmer er talt op, står det dog klart, at rød blok med de grønlandske og færøske mandater kan skabe sig et flertal.

Også på Fyn har Socialdemokratiet fået et godt valg.

Flere end 100.000 fynboer har stemt socialdemokratisk ved dette valg, og det betyder, at partiet har fået flere stemmer end de tre næststørste partier til sammen på Fyn.

Her kan du få overblikket over, hvem der forventes at komme i Folketinget.