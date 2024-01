Rosa sendte sjov stikpille til kronprinsen: Den var stueren

"Hvad taler man med de kongelige om?"

Det spørgsmål har fyldt meget hos den fynske politiker Rosa Eriksen (M).

I dag fik hun så muligheden for at veksle et par ord med den nye kronprins, og hun valgte at tale om noget, der slet ikke havde med politik at gøre.

- Jeg spurgte kronprins Christian om, om han havde lovligt fravær fra gymnasiet i dag. Det grinte vi lidt af, og så lavede sjov med, at han jo havde fået et "lille" fritidsjob, fortæller Rosa Eriksen.

Bjørn Brandenborg (S) var også med da folketinget bød de kongelige velkommen. Hør ham beskrive den helt særlige dag på jobbet i videoen.