Rosas kollegaer skal selv betale folkepensionen: Det vil ikke skabe ulighed mener Moderaternes fynske topnavn

Først var der sagen om, at Moderaternes har svært ved at mene det samme, når de bliver spurgt i de mange kandidattest - og mindst lige så opsigtsvækkende - de vil ikke tale om det, som TV 2 Fyn har afdækket.

Nu er partiet kommet i modvind på et forslag om, at danskerne selv skal spare op til deres folkepension - undtagen dem, der er udenfor arbejdsmarkedet.

Det vil skabe ulighed og ramme især kvinder og lavtlønnede - en helt almindelig arbejder skal finde op mod 77.000 kroner mere om året, har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd beregnet.

To økonomiske professorer Bent Greve fra Institut for Samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet og Bo Sandemann Rasmussen fra Aarhus Universitet bakker op om kritikken.

- Det er en udfasning af folkepensionen. Det vil give problemer for dem, der ikke har en høj lønindkomst, sagde Bo Sandemann Rasmussen til TV 2 torsdag.

Men det mener Rosa Eriksen, spidskandidat for Moderaterne på Fyn, ikke.

Ikke større ulighed

-Jeg tror ikke, forslaget vil skabe større ulighed. Vi vil ikke fjerne folkepensionen men skabe en pension til alle. Fakta er at vi føder færre og færre yngre til at betale og flere og flere ældre., siger hun.

Kvinder tjener mindre end mænd. Du er selv sygeplejerske. Halvdelen af sygeplejerskerne er på nedsat tid – bliver det ikke en stor byrde for dem, hvis de skal spare op til deres gene pension?



- Vi ved jo ikke, hvad en sygeplejerske tjener om 18-20 år – så det kan jeg ikke svare på. I dag betaler dem, der er på arbejde for dem der er på pension. Fremover sparer dem der skal på pension selv op. Dem der ikke kan det, skal vi tage vare om, siger Rosa Eriksen.

To professorer og Arbejderbevægelses Erhvervsråd siger, at en almindelig medarbejder skal finde 77.000 kroner ekstra om året for ta spare op til folkepensionen. Det lyder som om det vil skabe ulighed.

- Det er en udvidelse af ATP og den pension, man har på sit arbejde. Hvordan det helt præcist skal strikkes sammen, er noget vi skal se på. Men vi bliver flere og flere ældre og færre unge. Vi skylder næste generation at tage problemet op. Vores sundhedsvæsen er jo i krise – det skyldes at der er færre hænder til at udføre arbejdet på sygehusene.

Hvorfor kommer I med det forslag nu. Det tager 25-30 år at indfase siger eksperter?



- Hvis vi ikke tænker langsigtet, slukker vi bare brande hele tiden. Vi er nødt til at tage alvorligt at næste generation også skal kunne drage nytte af vores velfærdssamfund, siger Rosa Eriksen.

Hun mener opsparing til pensionen sikrer imod, at der pilles ved folkepensionen i krisetider.

Klare linjer

Er folkepensionen – det at man har en fast grundydelse - ikke et godt system?

- Det vil man jo også have i vores forslag.

Men de lavtlønnende skal så selv finansiere det grundbeløb. Er det OK?

- Ja, men vi skal først finde de helt klare linjer for, hvordan det her skal fungere om 20 år.og lave en model i forhold til, hvad folk tjener på det tidspunkt, så vi ikke skaber ulighed. Vi kommer med forslaget for at skabe lighed og for at skabe sikre og trygge rammer for alle danskere, siger Moderaternes fynske spidskandidat.

Vil i hjælpe de lavtlønnede eller kompensere dem, så de kan få en rimelig pension?

- Vi er meget langt ude i fremtiden. Jeg kan ikke redegøre for, hvordan dansk politik ser ud om 20 år – jeg synes, vi skal have en snak om det, og det tør vi i Moderaterne.

Se interviewet med Rosa Eriksen her: