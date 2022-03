Russisk olietanker forsøgt standset ud for Langeland

Det lykkedes ikke, og tankeren sejlede blot uden om de 15 aktivister og fortsatte sin rute fra den russiske havn Vysotsk mod Antwerpen i Belgien.

- Vi er nødt til at stille os i vejen for trafikken af russiske fossile brændsler, indtil vores politiske ledere sætter en stopper for den. Mens ukrainerne lider under blodig bomberegn, og modige russere trodser regimets trusler for at gå på gaden og kræve fred, så fortsætter Europa med at putte penge i Putins krigskiste. Tanker-trafikken gennem Danmark udstiller, at vi er så fossilt afhængige, at trods utallige sanktioner er alle i EU hver dag med til at finansiere krigen. De må hurtigst muligt sikre os konfliktfri, grøn energi, siger Mads Flarup Christensen, der generalsekretær i Greenpeace Norden, i en pressemeddelelse.