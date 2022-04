Russiske skibe afvises i danske havne fra lørdag

- I henhold til forordningen er det således efter den 16. april 2022 forbudt at give adgang til EU-havne for fartøjer, der er registreret under russisk flag.

- Forbuddet gælder også for fartøjer, der har skiftet deres russiske flag eller deres registrering til en hvilken som helst anden stats flag eller register efter den 24. februar 2022, skriver Trafikstyrelsen på sin hjemmeside.

Den europæiske sanktionspakke er den femte i rækken, efter at Rusland den 24. februar invaderede Ukraine. Invasionen fortsætter på trods af, at de russiske styrker er slået tilbage fra Ukraines hovedstad, Kyiv.

I det østlige og sydøstlige Ukraine er der fortsat hårde kampe og belejringer. Rusland anklages desuden for drab på civile og en række krigsforbrydelser.

Som nogle af de første sanktioner indførte EU et flyveforbud for russiske fly i europæiske lufthavne. Og nu er det altså også indført et anløbsforbud, så russiske skibe ikke må anløbe havne i EU.

Det er den lokale havnemyndighed, der har ansvaret i Danmark for at opretholde forbuddet.

- Såfremt der er russiske flagede fartøjer i danske havne, når forbuddet træder i kraft natten efter den 16. april 2022, skal pågældende havn orientere skibsføreren om, at fartøjet er omfattet af forbuddet og skal forlade havnen, skriver Trafikstyrelsen.

Ifølge TV 2 Lorry sker det omkring 250 gange om året, at et russisk skib anløber i danske havne. 170 af dem er i Frederiksværk, hvor stålvalseværket NLMK DanSteel ligger. Det er ejet af den russiske rigmand Vladimir Lisin.

Forbuddet gælder ikke skibe, der har brug for hjælp og for at redde liv eller opretholde sikkerheden får anvist en havn.

Foreningen for danske lodser, Danish Maritime Pilots, har tidligere sagt, at man ønsker at slippe for at hjælpe russiske skibe igennem dansk farvand.