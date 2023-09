Næste sommer han fynboer flyve direkte til Kreta, når Apollo Rejser 27. juni sætter det første fly på vingerne til den nye destination.

- Vi stræber hele tiden efter at udvide vores tilbud til at omfatte hele Danmark, og vi er glade for endelig at kunne tilbyde en direkte rute fra Hans Christian Andersen Airport til en af sommerens absolut mest populære destinationer. Vi glæder os til at hjælpe fynboerne med at opdage Grækenlands fineste ø, siger Glenn Bisgaard, landechef for Apollo Danmark.

Foruden det azurblå hav, der skyller op på nogle af Grækenlands bedste strande, er Kreta også kendt for sine hvide bjerge og flere ruiner fra oldtidens Grækenland, hvor øen havde en vis kulturel status. Alt sammen noget, som har gjort Kreta til et yndet rejsemål for danske turister i årtier.

I år har både Spies og Gislev Rejser haft direkte afgange fra HCA Airport til destinationer som Mallorca og Italien.

- Vi hører fra rejseselskaberne, at der er stor interesse for at flyve fra HCA Airport, så derfor er det naturligvis også vigtigt, at vi i samarbejde med rejseselskaberne kan tilbyde et så bredt spænd af rejser som muligt, siger Hans Okholm Vejrup.

Rejserne til Kreta er allerede nu til salg på Apollo Rejsers hjemmeside.