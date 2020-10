Rygestop med Ryge: Skal vi hjælpe dig med at kvitte?

- Det er hundehamrende svært at stoppe med at ryge, siger Signe Ryge.

- Det ved alle, som har prøvet.

Og det er også svært at komme i gang med at spise sundt. Eller at komme i gang med at træne. Men fra den 12. oktober og tre uger frem hanker vi på TV 2 Fyn Event kollektivt op i os alle sammen her på Fyn, og målet er, at vi fynboer og syddanskere bliver sundere.

Og ja, vi starter mandag i efterårsferien, hvor der for mange er lidt bedre tid til at sætte et mål og komme i gang.

Kommende eks-ryger

Vil du være med?

Så er vi netop nu på jagt efter en ryger, som er klar til at stoppe med at ryge.

Vi stiller eksperthjælp til rådighed, og til gengæld skal du være med til at dele dine udfordringer og fremskridt med os andre. Din mentor udvikler et program, som kan hjælpe dig de første hårde uger af rygestoppet, og i Den Fynske Redaktion vil vi heppe på dig, og nogle af os vil følge den samme udvikling som dig. Bliver du motiveret af fællesskab?

Vil du vinde en mentor og dele dine oplevelser og erfaringer med at kvitte røgen, skal du sende en mail til Signe Ryge på siry@tv2fyn.dk eller tilmelde dig via dette link.

Alle får direkte svar, men kun én vinder forløbet.

Et Sundere Syddanmark

Projektet er en del af Et Sundere Syddanmark, som kulminerer den 3. november, hvor vinderne af to millioner kroner til sundhedsforskning skal findes. Fem forskere fra Fyn og Sydjylland konkurrerer mod hinanden, og snart vil du kunne læse og høre om projekterne og stemme på din favorit.