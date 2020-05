Rygte om aflivning: Pengene vælter ind til Odense Zoo

- Odense Zoologiske Have må desværre endnu ikke åbne. Manglende entreindtægter til bl.a. foder betyder, at de måske bliver nødt til at aflive nogle af dyrene. Det er helt forfærdeligt.

Jeg er rørt, det er helt vildt Bjarne Klausen, direktør, Odense Zoo

Sådan lyder det i facebookopslag, der i disse dage spreder sig med lynets hast. I teksten bliver alle opfordret til at donere 10 kroner via Mobilepay til Odense Zoo. Og det har de i den grad kunnet mærke i Odense Zoo.

Alene tirsdag har haven indtil nu modtaget 111.000 kroner, og siden fredag er der kommet i alt 170.000 kroner ind via Mobilepay. De fleste af donationerne er små beløb.

- Jeg er rørt, det er helt vildt, og jeg opfatter det som et udtryk for, at vi har kæmpe opbakning fra vores publikum, siger Bjarne Klausen, der er direktør for Odense Zoo.

Læs også Forvirring om fuglezoo: Nu lukker politiet Hans Åges park

Direktøren afviser dog kategorisk, at dyrene i Odense Zoo er i fare for at blive aflivet, som der ellers står i opslaget.

- Det er vi slet ikke ude i. Det er det sidste, vi vil gøre, da dyrene jo er vores eksistensberettigelse og vores indtægtskilde, siger han.

Direktøren for Københavns Zoologiske Have udtalte fredag, at de kunne komme i en situation, hvor de måtte aflive dyr, da de ikke som forventet fik lov at åbne nu, men må vente til 8. juni.

Men selvom facebookopslaget fejlagtigt nævner at dyrene i Odense Zoo risikerer aflivning, så tror Bjarne Klausen ikke, at det har været afgørende for de mange donationer.

Læs også Odense Zoo får ikke lov at åbne: - Det kan blive katastrofalt

- Jeg tror, at fynboerne ved, at vi har store økonomiske problemer efter en længere nedlukning, og når vi får så mange donationer, så opfatter jeg det som et udtryk for støtte og ikke som en frygt for, at vi skal aflive dyr, siger Bjarne Clausen.

Af opslaget fremgår det, at målet med indsamlingen er 1,5 millioner kroner. Men selvom der stadig er et godt stykke til det beløb, så tæller hver en krone i Odense Zoo.

- Vores likviditet er presset, så pengene falder på et meget tørt sted, siger direktøren.

Regeringen besluttede torsdag, at kun zoologiske have, hvor man kan køre rundt i egen bil må åbne nu. Både København, Aalborg og Odense Zoo må vente med at åbne til 8. juni.