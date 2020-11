Rygter om Eriksen til Real Madrid blusser op igen - nu reagerer Zidane

Det er ingen hemmelighed, at Christian Eriksen har haft det svært på banen i Inter.

Successen er udeblevet, og derfor er rygterne om et nyt skifte ganske naturligt begyndt at florere igen.

Tirsdag har italienske og spanske medier, heriblandt Football Italia og AS, sendt danskeren til Real Madrid i en byttehandel. En byttehandel, der i så fald vil sende Isco fra Madrid til Milano.

De rygter giver Real Madrid-træner Zinedine Zidane dog ikke meget for, da han blev spurgt ind til det konkrete rygte på pressemødet inden onsdagens Champions League-kamp.

- Isco skal ikke overbevises om at blive. Han er Real Madrid-spiller, og han er her hos os. Jeg forholder mig ikke til en byttehandel med Eriksen, siger Zidane på pressemødet ifølge Goal.

Christian Eriksen har tidligere i karrieren været rygtet til Real Madrid, men danskeren endte som bekendt i italienske Inter efter sit mangeårige ophold i Nordlondon.

Real Madrids franske træner Zinedine Zidane talte rygterne om Eriksen ned på tirsdagens Champions League-pressemøde. (Arkivfoto) Foto: Oscar Del Pozo / Ritzau Scanpix

"Zidanes ønske er genfødt"

Rygter er rygter af en årsag. Det betyder selvsagt, der muligvis intet konkret er i det.

Rygterne har dog været så vedtagende, at de fremmødte spanske journalister alligevel fik spurgt ind til den danske landsholdsdirigent.

- Spillerens situation i Milan, klubbens standpunkt og Real Madrids mangeårige interesse - føjet til nyheden om Iscos usikre fremtid - kan have skabt en perfekt situation, for Zidanes ønske om at tilknytte ham er blevet genfødt.

- Ifølge disse oplysninger vil muligheden for en byttehandel mellem begge klubber endda blive overvejet, skriver den madridbaseret avis AS.

De skriver ligeledes, at spekulationerne også tager udgangspunkt i italienske medier, hvor Calcio Mercato blandt andet har bragt nyheden.