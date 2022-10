S foreslår skattelettelser: Sjov timing, mener flere kandidater

Hvis det står til Socialdemokratiet, skal skatten på arbejde sænkes.

Det offentliggjorde partiet søndag med et nyt udspil, der lægger op til skattelettelser på i alt fire milliarder kroner om året.

Ifølge Socialdemokratiet vil det betyde, at en familie får 4.200 kroner ekstra at gøre godt med.

Pengene skal findes gennem besparelser i jobcentrene og aftalen om vinterhjælp, som blev indgået i september. Og så skal beskæftigelsesfradraget hæves.



Et udspil, der allerede nu bliver mødt af blandede reaktioner fra både støttepartier og opposition.

Sjov timing

Rasmus Helveg Petersen fra Radikale Venstre byder skattelettelser velkommen, men hæfter sig ved, at Socialdemokratiet præsenterer sådan et udspil klokken kvart i valg.

- Jeg synes, det er et godt forslag, men det er sjovt, at det kommer, efter der er udskrevet valg. De har haft alle chancer i de seneste tre år.

- Vi vil gerne være med til skattelettelserne, men hvor skal pengene komme fra? Det er det, vi skal tale med Socialdemokratiet om. Jeg er ikke sikker på, at det er en god idé at tage det fra beskæftigelsesindsatsen. Det er penge, der bliver brugt til noget.

- Hvad konsekvenserne er, det skal vi have svar på, før vi laver den aftale, siger Rasmus Helveg Petersen.

Hvis det stod til Radikale Venstre, så burde man i stedet kigge på at finde finansiering til skattelettelser andre steder.

- Vores eget forslag, det er, at vi sænker skatten. Den store finansieringskilde, det skal være at afskaffe resten af efterlønnen, fordi lige nu er der tre forskellige ordninger om at trække sig fra arbejdsmarkedet, fortæller folketingskandidaten.

Ifølge Karsten Hønge fra SF, så lugter de pludselige skattelettelser af at komme nogle vælgere i møde. Han efterspørger i stedet, at der kommer fokus på at optimere vores velfærd.

- Det virker ufokuseret og tilfældigt. Det smager mere af noget valgkampstaktik. De gør sig selv sårbare og gør hele vores fælles projekt på centrum-venstrefløjen sårbare. Det efterlader kun en diskussion om, hvem der skal have skattelettelser og hvor meget, siger Karsten Hønge og tilføjer:

- Jeg synes, at det er lidt ærgerligt, at Socialdemokraterne sådan falder for de borgerliges idé om at diskutere skat i stedet for, hvordan vi udvikler vores velfærd.



Et lille plaster på såret

Lars Chr. Lilleholt fra Venstre byder forslaget velkomment - men mener, at det kommer alt for sent.

- Det er en god idé, det her - men jeg må sige, at det kommer lidt sent. Den seneste valgperiode, der er skatterne blevet hævet 40 gange, så det er et lille plaster på såret.

Han kalder forslaget for decideret Venstre-politik.

- Det er god Venstre-politik, som regeringen nu foreslår. Og det synes jeg kun, man kan byde velkommen, siger den fynske venstremand.



Forslaget kommer med udgangspunkt i den nuværende økonomiske situation i Danmark. Mange familier står i en presset økonomisk situation på grund af inflation og stigende energipriser.

Derfor vil det nuværende regeringsparti sikre en hjælp til familier, hvor hver en krone skal vendes for at betale regninger.



Men der er er penge at spare, hvis man er særlig opmærksom på, hvornår man tænder sine apparater i hjemmet.