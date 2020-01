S: Kameraer skal overvåge fisk - ikke fiskere

Fiskeriminister Mogens Jensen (S) vil opsætte kameraer på fiskekuttere for at undgå, at der kommer torsk i nettet, når der fiskes efter hummer i Kattegat.

Det er faldet fiskerne i Bagenkop for brystet. De frygter, at forslaget betyder, at de bliver filmet på arbejdet, men ifølge Bjørn Brandenborg (S) har det intet på sig.

- Det handler overhovedet ikke om, at vi vil filme fiskerne. Så kunne jeg godt forstå, at de blev sure, hvis det var tilfældet, siger han.

I stedet handler forslaget om at optimere den kontrol, man har i dag.

- Den eneste forskel er, at i stedet for, at der kommer en fysisk person ombord på kutteren og kontrollerer i dag, har vi nu et kamera, der gør det, siger han.

Ingen garanti

I år må der ikke fanges torsk i Kattegat, fordi der tidligere år er blevet overfisket. Derfor skal der nu holdes øje med fiskeriet og den truede torsk.

Og står det til fiskeriministeren og resten af regeringen, er der ingen tvivl om, at det skal gøres gennem en kameralinse.

- Vi sørger for, at kontrollen bliver langt mere tidssvarende, bæredygtig og måske i virkeligheden også, at det generer fiskerne mindre, end det gør i dag, siger Bjørn Brandenborg.

Men til spørgsmålet, om Socialdemokratiet kan garantere, at fiskerne ikke bliver filmet, er svaret:

- Nej. Men jeg kan sige, at det handler om, at vi kommer til at lave kontrol på samme måde som i dag.

Fisker og skipper Mads Kølle fra Bagenkop er stærkt imod kameraovervågning på de kuttere, der fremover skal fiske i Kattegat. Foto: Morten Albek