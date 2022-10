S-minister indrømmer: Egen psykiatriaftale slår ikke til

Den var længe undervejs og blev med al hast gennemført kort før valget.

Alligevel slår regeringens nyligt vedtaget psykiatriplan slet ikke til.

Det indrømmede en af regeringens egne topfolk selv til søndagens valgtræf på Storms Pakhus.

- Nej, det er ikke nok, lød det fra Socialdemokratiets Dan Jørgensen om de 500 millioner om året, som der er afsat i aftalen til psykiatrien.



Midlerne er ellers del af en større tiårsplan for psykiatrien, som Socialdemokratiet turnerede med som en af sine centrale valgløfter i 2019 - men som altså kun blev indfriet kort før valgdeadlinen.

En forsinkelse som sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har været tvunget til at undskylde for.

Seks milliarder

Tiårsplanen blev vedtaget med et bredt flertal i Folketinget i septemer måned, dog under stor protest fra de blå partier, der mente, at aftalen blev hastet igennem.

Kun Moderaterne stod uden for aftalen.



- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået lavet den aftale bredt i Folketinget, fordi det jo viser, at der faktisk er en opbakning til, at der skal gøres langt mere for der her område, sagde fynboen Dan Jørgensen under debatten i Odense søndag.

Det er dog ikke kun regeringens egne folk, der ikke er tilfredse med aftalen.

Kristendemokraternes Gert Dyrn kaldte det på høje tid med en psykiatriplan, men stoppede dog også de rosende ord der.

- Det er efter vores opfattelse slet ikke tilstrækkeligt, sagde den fynske kandidat om de 500 millioner kroner.

Står det til Kristendemokraterne, så skal der tilføjes seks milliarder til psykiatrien.

- For det er helt, helt underdrejet, understegede Gert Dyrn under debatten.

Kan ikke svare sig at spare

Venstres fynske kandidat Pia Offer Madsen mener heller ikke, at den nuværende tiårsplan er ambitiøs nok.

- Vi skal sidestille det psykiske område med det somatiske område. Vores ambitionsniveau skal være lige så højt her, sagde venstrekandidaten.

SF's Lise Müller peger på, at det faglige oplæg, som politikerne har lavet psykiatriplanen ud fra, koster 4,5 milliarder kroner.

- Det er meget vigtigt at få tilvejebragt dem, sagde SF'eren og tilføjede:

- Det var med hiv og sving, vi fik 500 millioner afsat, og det er jeg glad for til en start, men det er klart, vi skal meget længere.



Danmarksdemokraternes kandidat Nikolaj Vang, påpeger den slående enighed om flere penge til psykiatrien blandt paneldeltagerne i debatten.

- Gad vide, om det er, fordi der er valgkamp, spurgte han retorisk.

Han understreger, at der ikke er nogen tvivl om, at det er et område, der ikke har fået nok penge i mange år.

I hans eget arbejde som skolelærer har han set, hvordan psykiske problemer går i arv fra generation til generation, fordi borgere ikke får den hjælp, de har brug for.

- Det er faktisk et sted, hvor det slet ikke kan svare sig at spare, lød det fra kandidaten for Danmarksdemokraterne.

