Så blev det efterår - her er mandagens vejr

Det er en meget våd mandag, der er i gang. Et omslag i vejret har betydet, at en massiv front sydfra er trukket op over landet og siden i nat har kastet regn og torden af sig mange steder hen over Fyn.

Det stopper heller ikke med at regne lige foreløbigt. Ifølge DMI er der udsendt varsel om voldsomt vejr i form og torden og risiko for skybrud. Varslet gælder det meste af mandagen

I løbet af formiddagen kommer der dog opklaring fra vest med lidt eller nogen sol og spredte byger. Temperaturer lægger sig mellem 15 og 18 grader, og vinden bliver let til frisk fra vestlig retning.