Så du det? - her er forklaring på særligt vejrfænomen

Mens dele af Danmark fik masser af sne, skinnede solen på Tåsinge. På et billede, TV 2 Vejret har modtaget fra en læser, så det ud, som om hvide, tunge skyer med masser af nedbør hang ind over Fyn. Uden der er faldet sne på øen.

Det har dog en forklaring, skriver TV 2 Vejrets meteorolog Jonas Damsbo på tv2.dk.

Det er nemlig såkaldte cumulonimbusskyer, eller bedre kendt som bygeskyer, man kan se på billedet. Og de ligger noget længere væk, end det umiddelbart ser ud til.

- Selvom det ligner, at skyerne ligger over Fyn, så befinder de sig rent faktisk over Kattegat, hvor de ligger på en linje mellem Djursland og Nordsjælland. Bygerne dannes over det endnu varme havvand, hvorfra de driver ind over land og kaster betydelige mængder sne af sig. Foreløbigt har de givet store mængder sne ved blandt Frederikssund, skriver Jonas Damsbo.