Så du det? Nordlys spottet fra Fyn

Lørdag aften var det på nogle parametre svært at kende forskel på Fyn og et polarlandskab. Der var både sne, is og nordlys over øen.

Blandt andre har Issam Saydosh fanget det ovenstående billede i nærheden af Odense, og lagt det op på TV 2 Fyns facebookgruppe "Den Fynske Redaktion".

Temperaturerne fortsætter med at være lave den kommende uges tid, med udsigt til mere sne i det fynske.

Fangede du selv nordlyset lørdag aften? Så del gerne dine billeder eller videoer med os på mailadressen redaktionen@tv2fyn.dk