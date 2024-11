Så du det også? Kæmpe NATO-fly indtog fynsk luftrum

Flyentusiaster har i løbet af tirsdag kunne spotte en såkaldt Airbus A330-243MRTT flyve i luftrummet over Assens.

- Der er tale om en tankflyver, der tanker en række fighterfly (jetjagere, red.) i en øvelse, siger pressevagt hos Naviair Jan Eliassen til TV 2 Fyn og tilføjer, at fighterflyene kan blive lufttanket og fortsætte øvelsen.

- Kan forestille mig, at det simpelthen handler om, at fighterflyene skal øve sig på at blive lufttanket.

NATO-flyet vejer ifølge Jan Eliassen i omegnen af 240 ton, når det er fuldt tanket.

- Og så er det er små 60 meter langt og lidt over 60 meter bredt, siger han.

- Derudover har den en motor på hver vinge, påpeger Jan Eliassen og tilføjer, at der er tale om "en stor jet".

Ifølge Flightradar har flyet pendlet mellem Rømø og Assens det meste af tirsdag, men lige nu er det på vej til Eindhoven i Holland, hvor det skal lande.

Se flyet i videoen ovenfor.