Mens de fleste af os lå og sov i vores senge, udspillede et helt særligt fænomen sig på nattehimlen over Fyn.

Mindst én fynbo var dog sent oppe for at få et glimt af nordlyset, der prydede nattehimlen. Amatørfotografen Issam Saydosh tog ovenstående flotte billede af nordlyset over Odense Fjord.