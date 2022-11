Så er den gal igen: Kvinde bag omfattende websvindel i ny stor retssag

For nøjagtig tre år siden blev et fynsk ægtepar dømt for omfattende bedragerier mod kunder, der havde handlet på websiderne QueensShop og Banananaz.

Mange af dem havde aldrig nogensinde set skyggen af deres varer efter, at de havde betalt for dem.

Kvinden fik i byretten en betinget dom og samfundstjeneste, mens manden, der har et længere synderegister, skulle afsone et halvt års fængsel.

DR’s program Kontant afslørede efterfølgende, at ægtemanden trods konkurskarantæne ved hjælp af stråmænd drev internetbutikken silene.dk, som også engang trak en lang række af utilfredse kunder efter sig.

Og nu er den gal igen.

Den kvindelige part skal fredag møde i retten i Odense tiltalt for bedrageri overfor kunder, der har handlet på hjemmesiden nordicwomen.dk.

Snydt for flere tusinde kroner

Her har anklagemyndigheden rejst tiltale for 163 tilfælde af snyd svarende til et samlet beløb på over 83.000 kroner. Handlerne fandt sted fra juli 2018 til januar 2019.

Samme fremgangsmåde gjorde sig gældende i perioden juni til august 2019 i firmaet Myranda.dk. Her blev 18 kunder snydt for godt 8.000 kroner.

Fra februar til maj 2019 gjorde det samme sig gældende i internetforretningerne georgina.dk og desejeunger.dk med det resultat, at der blev svindlet med 67 ordrer svarende til 24.637 kroner.

Men derudover drev kvinden også hjemmesiderne silene.dk og webraketten.dk, hvor kunder ifølge anklagemyndigheden blev snydt for 14.000 kroner i perioden september 2019 til december 2019.

Endelig har politiet registreret, at kvinden fra marts til maj 2020 drev siden trindo.dk, og ifølge anklageskriftet snød kunderne for 14.000 kroner.

Ud over den hovedtiltalte kvinde er yderligere en kvinde og to mænd tiltalt i sagen for at have ydet stråmandsvirksomhed.

De to mænd stod registreret som direktører i selskabet webraketten.dk, selv om det var den hovedtiltalte kvinde, der drev selskaberne.

Kvinden er tiltalt for stråmandsvirksomhed i selskabet NordicWomen.

I 2019 blev manden i parret idømt seks måneder ubetinget fængsel, mens hun fik fire måneders betinget fængsel og otte måneders ulønnet samfundstjeneste for bedrageri.