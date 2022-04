Så mange fynboer har fået Arne-pension

De knap 2.900 personer er udtryk for, at knap otte procent af de fynske borgere, der har søgt om tidlig pension, har fået tildelt retten til at trække sig.

Med udgangspunkt i landstallene kan omkring halvdelen trække sig tre år tidligere, end de ellers ville kunne, mens den anden halvdel har fået ret til at trække sig et eller to år tidligere fra arbejdsmarkedet.