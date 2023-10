Så mange fynske bilister bruger telefon under kørsel

12 procent af de fynske bilister bruger håndholdt mobil under kørslen, det viser en ny undersøgelse gennemført af Rådet for Sikker Trafik og analyseinstituttet Wilke

Derfor sætter politiet i den kommende uge ind med øget fokus på uopmærksomme trafikanter.

- Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter og skyld i mange ulykker. Derfor er det vigtigt, at alle som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på netop trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden. For at forebygge ulykker på grund af uopmærksomhed eller manglende orientering sætter politiet ind med kontrol i den kommende uge, siger Christian Berthelsen, politiassistent, Rigspolitiets Koncernkommunikation.

