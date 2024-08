Så mange millioner får de fynske kommuner

Regeringen vil tildele trængte kommuner ekstra finansiering for i alt 2,5 milliarder kroner i 2025. Det sker som en del af det netop præsenterede finanslovsudspil.

Pengene fordeles som et ekstra finansieringstilskud på 1,8 milliarder og en kompensation for tabte indtægter på grundskyld for 0,7 milliarder kroner.

Med ejendomsskatteloven er der fastsat lofter over grundskyldspromillerne, men en ny prognose viser, at det betyder et større tab i indtægter end ventet i en række kommuner. Det kompenseres kommunerne for.