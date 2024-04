Så mange mister livet på de fynske veje

Antallet af dræbte i trafikken på grund af for høj fart er højt på Fyn.

En opgørelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at det i perioden mellem 2018 og 2022 kun er i Midt- og Vestjylland, at der er flere døde på vejene.

- For høj fart er stadig en afgørende faktor i cirka fire ud af ti dødsulykker på de danske veje, så der er god grund til at respektere fartgrænserne, siger Morten Wehner, der er seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik.

38 personer blev dræbt på de fynske veje mellem 2018 og 2022 grund af for høj fart. Til sammenligning var der 57 i Midt- og Vestjylland samt 8 i København.