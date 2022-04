Så mange vanvidskøretøjer er beslaglagt på Fyn

I en stribe tilfælde har ejere af køretøjer forsøgt at få dommere til at stoppe beslaglæggelsen. Kun ganske få gange er protesten blevet fulgt.

For eksempel bestemte Vestre Landsret i efteråret, at en vognmand kunne få sin sættevognstrækker igen, efter at en chauffør var blevet afsløret med en høj promille.

Vognmanden havde forsøgt at gardere sig. Chaufførens forhistorie var blevet tjekket grundigt inden ansættelsen. Landsretten slog fast, at konfiskation ville være ude af proportioner. Det var ingen udsigt til, at chaufføren ville kunne betale vognmanden erstatning.

I øvrigt er Højesteret for tiden ved at vurdere et par sager.