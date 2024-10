Så meget er prisen på brunsviger steget på 50 år

Og netop 15 kroner er, hvad et stykke brunsviger normalt koster i den selvsamme Føtex-bager i Bolbro i dag.

Det er næsten det samme som i 1986, hvor kunderne skulle slippe 13 kroner og 75 øre for et stykke - svarende til 30 af nutidens kroner.

- Årsagen til, at prisen på brunsviger er landet på 15 kroner, skyldes, at momsen er steget fra 15 procent til 25 procent i dag, og at inflationen gennemsnitligt er steget med 3,5 procent om året fra 1986 til i dag, siger pressechef Jacob Krogsgaard Nielsen fra Salling Group, der ejer Føtex.

- Det er derfor kun bagernes avance, der har holdt priserne nede, tilføjer han.

Føtex-bageren i Bolbro har solgt brunsviger, siden butikken åbnede i 1973. Brunsvigerens dag har været fejret på Fyn siden 2017. Om kagen oprindeligt er fynsk, er en anden diskussion.