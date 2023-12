Så stor er sandsynligheden for, at du kan komme hjem til jul

Juleaften og juledagene er lige rundt om hjørnet, men det er stormen, som har fået navnet Pia, også. Og det kan være, du sidder med en frygt for, om togafgangene så bliver aflyst, om broerne lukker ned – om du kan få lov til at komme hjem til jul?

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er det mellem klokken 19 torsdag og klokken 02 natten til fredag, at vindstødene - der kan nå orkanstyrke - er på sit kraftigste.

Selvom vinden er aftagende efter midnat, vil det fortsat være meget blæsende langt ind i fredagsdøgnet med stormstød mange steder.

På Fyn kommer stormen til at ramme den østlige del af Fyn samt det Sydfynske Øhav – og stormen kan altså også risikere at have indflydelse på dine rejsedage hjem i julen, især hvis du skal over Storebælt.

Risiko for, at Storebælt lukker

Hvis du skal over Storebæltsbroen torsdag og fredag vil den kraftige blæst kunne påvirke trafikken, og der er risiko for, at broen lukker. Det oplyser Sund&Bælt.

Broen lukker for al biltrafik, når middelvinden er over 25 m/s, og DMI forventer, at den største risiko for vindstyrker over 25 m/s bliver mellem torsdag klokken 20 frem til tidligt fredag morgen. Så hvis du har planer om, at skulle over Storebælt i det tidsrum, er det en god ide enten at køre inden klokken 20 torsdag aften eller vente med at køre til omkring fredag middag.

Togtrafikken

Er du en af dem, der skal med toget hjem til jul, så kan stormen også komme til at påvirke din tur hjem. Der er dog lige nu udsigter til at togene kommer til at køre over Storebælt.

- Vi forventer at Storebælt er åben for togtrafikken, men det kan selvfølgelig nå at ændre sig, siger Nicolai Smidt Sigsgaard, som er Områdechef for trafik i Banedanmark.

Anderledes kan det dog se ud med toge, der kører internt på Fyn.

- For dem omkring Odense, kommer stormen konkret til at betyde, at Svendborgbanen kommer til at køre timedrift fra klokken 19 torsdag aften. Det gør den, fordi vi i voldsomt vejr som dette har erfaring med væltede træer. Så ved at reducere i togdriften, kan vi bedre sætte mandskab ind, forklarer Nicolai Smidt Sigsgaard.

Nicolai Smidt Sigsgaard forventer at torsdag bliver den dag med flest trafikale udfordringer, og tror derfor, at togene kan køre normalt fredag.

Han henviser til, at man holder sig opdateret på Rejseplanen eller Mittog-appen, hvor de nyeste ændringer hele tiden kan findes.

Færgeaflysninger

Men det er altså ikke kun de kørende transportmidler, der oplever at måtte aflyse på grund af den kraftige vind, det gør færgerne også.

Ærøfærgen aflyser torsdag afgangen fra Ærøskøbing til Svendborg klokken 17.35 og returen klokken 20.35 samt afgangen klokken 19.05 og returen klokken 22.05. Derudover er også afgangen fra Søby til Fynshav klokken 15 og returen 16.25, og afgangen fra Søby til Faaborg klokken 17.50 og returen klokken 19.05.

ÆrøXpressen aflyser torsdag afgangen 18.10 fra Marstal og 19.20 fra Rudkøbing.

Derudover ventes der aflysninger og færger, der må søge havn, på Langelandslinjen. Hvilke er ikke fastlagt endnu.

Du skal være opmærksom på, at disse informationer kan være fornyet efter artiklens udgivelsestid. Du kan holde dig opdateret på TV 2 Fyns livecenter, som følger tæt med i udviklingen.